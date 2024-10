Emiliano “Le Regioni oggi parlano con i cittadini” (Di domenica 20 ottobre 2024) BARI (ITALPRESS) – “Questo resta un momento di grande emozione per noi tutti, perché le Regioni che erano un po’ un oggetto misterioso fino a qualche anno fa e ora stanno scendendo per strada, stanno parlando con i cittadini, stanno spiegando che quasi tutte le cose più importanti che riguardano la vita dei cittadini vengono fatte nelle Regioni: tolto l’esercito, il fisco, la scuola e poche altre cose, di tutto il resto si occupano le Regioni, con un aiuto fondamentale da parte dei Comuni”. Lo ha affermato questa sera a Bari il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine della cerimonia inaugurale del 3° Festival delle Regioni e delle Province autonome. xa2/sat L'articolo Emiliano “Le Regioni oggi parlano con i cittadini” proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 20 ottobre 2024) BARI (ITALPRESS) – “Questo resta un momento di grande emozione per noi tutti, perché leche erano un po’ un oggetto misterioso fino a qualche anno fa e ora stanno scendendo per strada, stanno parlando con i, stanno spiegando che quasi tutte le cose più importanti che riguardano la vita deivengono fatte nelle: tolto l’esercito, il fisco, la scuola e poche altre cose, di tutto il resto si occupano le, con un aiuto fondamentale da parte dei Comuni”. Lo ha affermato questa sera a Bari il presidente della Regione Puglia Michelea margine della cerimonia inaugurale del 3° Festival dellee delle Province autonome. xa2/sat L'articolo“Lecon i” proviene da Ildenaro.it.

