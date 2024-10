Thesocialpost.it - Alluvione in Emilia-Romagna: esondano fiumi, evacuazioni e strade chiuse. Un ragazzo morto

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’è stata nuovamente colpita da un’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio l’intera provincia di Bologna, con effetti devastanti su infrastrutture e popolazione. In poche ore, la città di Bologna è stata sommersa da oltre 80 millimetri di pioggia, che hanno causato esondazioni e inondazioni in varie zone della città e della provincia. Una delle conseguenze più drammatiche di questa emergenza si è verificata a Pianoro, dove due fratelli a bordo di un’auto sono stati travolti dalla piena lungo via Caurinzano. Uno dei due giovani è riuscito a mettersi in salvo, ma l’altro, un ventenne, è stato portato via dalla forza dell’acqua. Dopo ore di ricerche, il corpo senza vita delè stato individuato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco, che stanno procedendo al recupero.