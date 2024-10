Alan Friedman, violenta lite con una redattrice nel backstage di “Ballando con le stelle”? (Di domenica 20 ottobre 2024) Bufera su Alan Friedman, tra i concorrenti dell’edizione in corso di “Ballando con le stelle”. Il giornalista e documentarista statunitense Alan Friedman, violenta lite con una redattrice nel backstage di “Ballando con le stelle”? su Perizona.it Perizona.it - Alan Friedman, violenta lite con una redattrice nel backstage di “Ballando con le stelle”? Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Bufera su, tra i concorrenti dell’edizione in corso di “con le”. Il giornalista e documentarista statunitensecon unaneldi “con le”? su Perizona.it

Alan Friedman - la verità su Ballando con le stelle : la lite che gli costa l’eliminazione - Io ho lavorato alla Casa Bianca, ho scritto 10 best seller e vinto 4 Pulitzer inglesi, ho seguito 11 capi di Stato e qui a Ballando mi sono messo in gioco. E tra i concorrenti in grado di creare più polemica c’è, inaspettatamente, il compito giornalista britannico Alan Friedman, che a causa del suo temperamento potrebbe persino rischiare l’eliminazione. (Dilei.it)

"Come ti permetti?". Alan Friedman - cos'è successo veramente dietro le quinte a Ballando - . Io ieri sera riconosco di avere reagito male, ho mostrato la mia rabbia e mi sono pentito subito ma oggi ti dico che sento di avere reagito come dovevo perché io non sono né una macchietta, né una persona poco seria". Una serataccia, per Alan Friedman. La "colpa", se così si può dire, è della giuria: Alberto Matano, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli lo hanno stroncato (la Lucarelli dandogli ... (Liberoquotidiano.it)

“Alberto Matano mi ha definito ‘orrendo’ - come si permette? Non lo accetto” : la rabbia di Alan Friedman a Domenica In - Friedman ha poi rivendicato la sua carriera e il suo impegno nel programma: “Autoironico non è sinonimo di pagliaccio. La polemica tra Friedman e i giudici di Ballando con le Stelle si inserisce in un contesto più ampio di tensioni all’interno del programma: nelle scorse ore, Friedman è stato al centro di un altro scontro con la produzione, che avrebbe addirittura chiesto il suo allontanamento ... (Ilfattoquotidiano.it)