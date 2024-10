A sette mesi rischia di morire per una malattia rara: i medici le salvano la vita (Di domenica 20 ottobre 2024) Era un caso praticamente disperato. Pesava appena 6kg e aveva appena 7 mesi di vita la bimba salvata presso l’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. La piccola è riuscita a sopravvivere grazie a una prova di grande solidarietà ed eccellenza sanitaria che ha messo insieme due Europa.today.it - A sette mesi rischia di morire per una malattia rara: i medici le salvano la vita Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Era un caso praticamente disperato. Pesava appena 6kg e aveva appena 7dila bimba salvata presso l’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. La piccola è riuscita a sopravvivere grazie a una prova di grande solidarietà ed eccellenza sanitaria che ha messo insieme due

Trapianto di fegato salva vita a una neonata di 7 mesi : l’operazione eseguita a Torino - Dopo pochi mesi, a giugno, ha subito il primo intervento chirurgico riparativo presso l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, sotto la direzione del dottor Fabrizio Gennari. Sebbene sia stata ricoverata nuovamente a settembre nella Gastroenterologia pediatrica del Regina Margherita, il quadro clinico ha reso necessario un intervento immediato: l’insufficienza epatica stava ... (Gaeta.it)

