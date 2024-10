Lanazione.it - Un’altra notte di paura. Forti precipitazioni su tutta la Provincia. E la Montagna va ko

(Di sabato 19 ottobre 2024) Pistoia, 19 ottobre 2024 – Sono state nuovamente ore di apprensione equelle passate inladi Pistoia a seguito dell’ondata di maltempo di giovedì. Nonostante la pioggia insistente caduta per molte ore, i disagi relativi agli allagamenti sono stati fortunatamente limitati. Un po’ peggio è andata alle zone di, che hanno ricevuto gli apporti di pioggia più alti dell’intera regione, insieme alle aree alluvionate nel livornese. Al Passo del Monte Oppio, ad esempio, sono caduti 176mm in 24 ore, più di quanto cade in media in tutto il mese di ottobre. Valori significativi di pioggia sono caduti anche a San Marcello, che ha fatto registrare 130mm in 24 ore.