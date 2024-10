Una selezione di mostre, appuntamenti e festival da segnare in agenda (Di sabato 19 ottobre 2024) Matisse, Picasso, Modigliani, Miró. Capolavori del disegno dal Musée de Grenoble segna un cambio radicale rispetto alle precedenti mostre proposte da Palazzo Zabarella a Padova. Grazie a un importante prestito dell’istituzione francese ecco più di 130 tra matite, carboncini, acquerelli, gouaches e collage dei grandi protagonisti delle avanguardie postimpressioniste, dal 1900 al 1960. Fino al 12 gennaio 2025. Iodonna.it - Una selezione di mostre, appuntamenti e festival da segnare in agenda Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Matisse, Picasso, Modigliani, Miró. Capolavori del disegno dal Musée de Grenoble segna un cambio radicale rispetto alle precedentiproposte da Palazzo Zabarella a Padova. Grazie a un importante prestito dell’istituzione francese ecco più di 130 tra matite, carboncini, acquerelli, gouaches e collage dei grandi protagonisti delle avanguardie postimpressioniste, dal 1900 al 1960. Fino al 12 gennaio 2025.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal cubo di Rubik ai Vampiri alla storia della street art. Una selezione di mostre - appuntamenti e festival da segnare in agenda - Aliens di Martina Morini racconta della trasformazione del paesaggio toscano e usa la pianta di fico come simbolo che le dinamiche globali stanno cancellando. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso costituisce la seconda tappa di una più ampia e ambiziosa indagine del tessuto culturale e artistico intitolata Rinascimento a Ferrara 1471-1598: da Borso ad Alfonso II d’Este, vale a dire la stagione ... (Iodonna.it)

Una selezione di mostre - appuntamenti e festival da segnare in agenda. E poi gli eventi di #domenicalmuseo - iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il “Monza Photo Fest” e gli altri eventi da non perdere sembra essere il primo su iO Donna. it). Entrambe le artiste condividono un approccio alla pittura che si estende oltre la tela, includendo l’ambiente e la scultura. In questa mostra, la galleria diventa uno spazio fluido. (Iodonna.it)

Una selezione di mostre - appuntamenti e festival da segnare in agenda - Analizzando le tendenze della moda degli anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000. Il ricavato della serata, escluse le spese, sarà devoluto a Insuperabili, associazione sportiva dilettantistica, che, insieme a una squadra di testimonial capitanati da Giorgio Chiellini, opera a livello nazionale favorendo il calcio come strumento di socializzazione e integrazione per persone con disabilità di vario genere. (Iodonna.it)