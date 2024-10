Sinner trionfa nel Six Kings Slam: prima vittoria su Alcaraz nel 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Jannik Sinner ha finalmente spezzato la maledizione del 2024, ottenendo la sua prima vittoria stagionale contro Carlos Alcaraz, nella spettacolare finale del Six Kings Slam di Riyad. Con un punteggio di 6-3 nel set decisivo, l’altoatesino ha chiuso una partita memorabile, dominata nel servizio e nella gestione dei momenti chiave. Partita serrata e colpi di scena Sinner ha preso il comando nel terzo set, mantenendo i nervi saldi in una sfida equilibrata fino al 3-3. Dopo un break decisivo sul 5-3, è stato un suo schiaffo al volo a sancire la vittoria. Il gioco di Alcaraz, seppur competitivo, ha mostrato segni di cedimento, culminando in un doppio fallo che ha consegnato a Sinner il punto di svolta. Il match, iniziato con Alcaraz vincente al tie-break del primo set, ha visto lo spagnolo mantenere alta la pressione, ma incapace di concretizzare le occasioni decisive. Thesocialpost.it - Sinner trionfa nel Six Kings Slam: prima vittoria su Alcaraz nel 2024 Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Jannikha finalmente spezzato la maledizione del, ottenendo la suastagionale contro Carlos, nella spettacolare finale del Sixdi Riyad. Con un punteggio di 6-3 nel set decisivo, l’altoatesino ha chiuso una partita memorabile, dominata nel servizio e nella gestione dei momenti chiave. Partita serrata e colpi di scenaha preso il comando nel terzo set, mantenendo i nervi saldi in una sfida equilibrata fino al 3-3. Dopo un break decisivo sul 5-3, è stato un suo schiaffo al volo a sancire la. Il gioco di, seppur competitivo, ha mostrato segni di cedimento, culminando in un doppio fallo che ha consegnato ail punto di svolta. Il match, iniziato convincente al tie-break del primo set, ha visto lo spagnolo mantenere alta la pressione, ma incapace di concretizzare le occasioni decisive.

