Lapresse.it - Optimist European Team Racing Championship 2024, allo Yacht Club de Monaco tutto pronto per le finali

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un altro giorno di gare serrate per i giovani velisti che si sfidano nel campionato europeo. Dopo aver completato il Gold Round e il Silver Round, i partecipanti ora affrontano le semie le. Con 42 delle 56 gare in programma disputate, i turchi hanno dominato la classifica e dovranno restare vigili contro i greci, che hanno fatto una spettacolare rimonta. Solo i primi quattrorimarranno in lizza per le semi, poi per la finale. La squadra turca continua la sua ascesa, avvicinandosi al titolo europeo guidando la competizione con abilità impressionanti. Grazie a una comunicazione fluida e a partenze controllate, i velisti turchi formano una macchina ben oliata, apparentemente inarrestabile. D’altro canto, il resto del podio ha vissuto notevoli sconvolgimenti.