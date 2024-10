MotoGP, Marc Marquez: “Martin cercherà di partire subito forte. Vado bene sia sul bagnato sia sull’asciutto” (Di sabato 19 ottobre 2024) Jorge Martin inarrivabile nelle qualifiche del GP d’Australia, ma Marc Marquez si conferma ancora sul circuito di Phillip Island. Lo spagnolo della Ducati del Team Gresini, dopo aver dominato la FP1 e la FP2, si è dovuto inchinare solo alla straordinaria prestazione del connazionale, che ha sfiorato il record della pista. Una prestazione sicuramente convincente quella di Marquez, che fa parte di una prima fila tutta spagnola in Australia, visto che al terzo posto si è classificato Maverick Vinales con la sua Aprilia. Davvero un grande feeling quello mostrato da Marquez finora. Il pilota spagnolo ha dimostrato di saper andare forte sia sul bagnato sia sull’asciutto ed è certamente da considerarsi uno dei favoriti per la sprint che si correrà tra tre ore. “E’ stata una qualifica davvero difficile, soprattutto nel cercare il limite, visto che si è girato vicinissimo al record della pista. Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Martin cercherà di partire subito forte. Vado bene sia sul bagnato sia sull’asciutto” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Jorgeinarrivabile nelle qualifiche del GP d’Australia, masi conferma ancora sul circuito di Phillip Island. Lo spagnolo della Ducati del Team Gresini, dopo aver dominato la FP1 e la FP2, si è dovuto inchinare solo alla straordinaria prestazione del connazionale, che ha sfiorato il record della pista. Una prestazione sicuramente convincente quella di, che fa parte di una prima fila tutta spagnola in Australia, visto che al terzo posto si è classificato Maverick Vinales con la sua Aprilia. Davvero un grande feeling quello mostrato dafinora. Il pilota spagnolo ha dimostrato di saper andaresia sulsiaed è certamente da considerarsi uno dei favoriti per la sprint che si correrà tra tre ore. “E’ stata una qualifica davvero difficile, soprattutto nel cercare il limite, visto che si è girato vicinissimo al record della pista.

