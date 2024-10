Milan-Udinese, MOVIOLA LIVE: rosso diretto a Reijnders, annullato un gol a Ehizibue (Di sabato 19 ottobre 2024) Milan e Udinese si affrontano nell`ottava giornata della Serie A 2024/25: calcio d`inizio alle ore 18, dirige l`incontro Daniele Chiffi della Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024)si affrontano nell`ottava giornata della Serie A 2024/25: calcio d`inizio alle ore 18, dirige l`incontro Daniele Chiffi della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Milan-Udinese - espulsione per Reijnders : Diavolo in 10 | Serie A News - Tijjani Reijnders rimedia un'espulsione diretta in Milan-Udinese al 29' per un fallo su Sandi Lovri? lanciato a rete. Il racconto dell'azione. (Pianetamilan.it)

Milan-Udinese LIVE 1-0 : rossoneri in dieci. Zemura vicino al pareggio - GOL E AZIONI SALIENTI 32` - L`Udinese sfiora il pareggio: Zemura calcia la punizione con il mancino, il pallone scavalca la barriera ma esce di... (Calciomercato.com)

Milan-Udinese - MOVIOLA LIVE : rosso diretto a Reijnders - Milan e Udinese si affrontano nell`ottava giornata della Serie A 2024/25: calcio d`inizio alle ore 18, dirige l`incontro Daniele Chiffi della... (Calciomercato.com)