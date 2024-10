Milan-Udinese 1-0, Chukwueze stende i bianconeri (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Milan si lascia alle spalle il ko di Firenze e torna alla vittoria, tra le mura amiche del 'Meazza' superando 1-0 l'Udinese oggi 19 ottobre. I rossoneri, al quarto successo nelle ultime cinque partite in Serie A, partono forte trovando la rete dopo 13' con Chukwueze ma appena prima della mezz'ora restano Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilsi lascia alle spalle il ko di Firenze e torna alla vittoria, tra le mura amiche del 'Meazza' superando 1-0 l'oggi 19 ottobre. I rossoneri, al quarto successo nelle ultime cinque partite in Serie A, partono forte trovando la rete dopo 13' conma appena prima della mezz'ora restano

Serie A - Milan-Udinese 1-0 : i Rossoneri vincono in 10 - Il Milan ha battuto l’Udinese nell’ottava giornata del campionato di Serie A. Rossoneri in 10 dal 29? per l’espulsione di Reijnders che ha commesso fallo su Lovric lanciato a rete. In pieno recupero altra rete annullata ai bianconeri. La squadra di Paulo Fonseca in vantaggio grazie a un gol di Chukwueze al 13?. (Lapresse.it)

Milan-Udinese 1-0 : la reazione di Mauro Suma alla vittoria dei rossoneri (VIDEO) - La rivoluzione di Fonseca – che lascia in panchina sia Tomori che Abraham, oltre a Leao – inizialmente sembra essere vincente visto che a sbloccare la gara è Chukwueze al 13?. Proprio allo scadere, però, l’assedio dell’Udinese porta i suoi frutti perché Kabasele trova il gol del pareggio al 95? e gela San Siro. (Sportface.it)

Succede di tutto a San Siro - Chukwueze decide Milan-Udinese - Quella di San Siro è stata una partita incredibile. Il Milan ha cercato di difendersi in tutti i modi possibili, clamorosa l’occasione di Abraham che da due passi non è riuscito a superare Okoye, reattivo sia su Pulisic che sull’ex Roma. Dopo una lunghissima revisione al Var, Chiffi ha deciso di annullare il pareggio per una posizione irregolare (questione di millimetri) per Ekkelenkamp. (Unlimitednews.it)