Milan Pulisic | Vittoria meritata spirito di squadra perfetto

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’attaccante delChristianha commentato ai microfoni di DAZN la partita vinta contro l’Udinese: “Abbiamo sofferto tutta la partita, lodiè stato“. Ha giocato quasi in ogni ruolo, meno che in porta: “Devo chiedere a Maignan (ride ndr). Oggi ho giocato in ogni posizione, abbiamo meritato questa. Questa partita ci dà fiducia, bisogna continuare così per vincere tante partite“. Il microfono passa poi al compagno diSamuel Chukwueze: “Per noi è stata una grande, avevamo bisogno di vincere, è stato molto bello soprattutto l’atteggiamento. Adesso dobbiamo mantenere lo stesso focus anche nella prossima partita. Per noi era molto importante prendere i tre punti, dobbiamo continuare a spingere per raggiungere i nostri obiettivi“.: “di” SportFace.