In Italia cala l’evasione fiscale e crollano i lavoratori in nero | lo studio che smentisce i gufi della sinistra

Buone notizie sul fronte della lotta all'evasione fiscale e al sommerso. La dimensione dell'economia "non osservata", ossia quella in nero, è diminuita in tutte le regioni d'Italia, ad eccezione del Molise. Lo studio dell'ufficio studi della Cgia di Mestre ricorda come sia composta dalla sottodichiarazione, dal lavoro irregolare e dalle altre attività non dichiarate. Secondo i dati della Cgia, vi sono anche due modi di valutazione: i calcoli fanno emergere che l'illegalità è al top in calabria per propensione e in Lombardia per impatto. A livello regionale dagli ultimi dati disponibili, riferiti al 2021 emerge che, in valore assoluto, le contrazioni più importanti hanno riguardato il Lazio con -2,2 miliardi di euro, la Lombardia -1,9 miliardi, la Campania con -1 miliardo e la Toscana con -943 milioni di euro.

