Il turno dei cAdetti. Bari-Catanzaro 1-1 nell’antipasto di ieri (Di sabato 19 ottobre 2024) Pareggio tra Bari e Catanzaro: in gol Dorval e Iemmello. Oggi in campo il Brescia, domani la nuova Cremonese di Corini (nella foto) e il Mantova. NONA GIORNATA: Bari-Catanzaro 1-1. Oggi ore 15 Cittadella-Cosenza, Modena-Palermo, Salernitana-Spezia, Sudtirol-Pisa; ore 17.15 Brescia-Sassuolo. Domani ore 15 Carrarese-Mantova, Juve Stabia-Cremonese, Reggina-Frosinone; ore 17.15 Cesena-Sampdoria. CLASSIFICA: Pisa 19; Spezia 16; Sassuolo 15; Juve Stabia 14; Brescia 13; Sudtirol 12; Cremonese, Cesena, Palermo, Salernitana, Mantova, Bari 11; Modena, Reggiana, Catanzaro 9; Sampdoria 8; Carrarese, Cittadella 7; Frosinone 6; Cosenza 5. R.S. Sport.quotidiano.net - Il turno dei cAdetti. Bari-Catanzaro 1-1 nell’antipasto di ieri Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Pareggio tra: in gol Dorval e Iemmello. Oggi in campo il Brescia, domani la nuova Cremonese di Corini (nella foto) e il Mantova. NONA GIORNATA:1-1. Oggi ore 15 Cittadella-Cosenza, Modena-Palermo, Salernitana-Spezia, Sudtirol-Pisa; ore 17.15 Brescia-Sassuolo. Domani ore 15 Carrarese-Mantova, Juve Stabia-Cremonese, Reggina-Frosinone; ore 17.15 Cesena-Sampdoria. CLASSIFICA: Pisa 19; Spezia 16; Sassuolo 15; Juve Stabia 14; Brescia 13; Sudtirol 12; Cremonese, Cesena, Palermo, Salernitana, Mantova,11; Modena, Reggiana,9; Sampdoria 8; Carrarese, Cittadella 7; Frosinone 6; Cosenza 5. R.S.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie B - Iemmello recupera il Bari : pareggio esterno per il Catanzaro al San Nicola - L’anticipo della Serie B vede un pareggio tra il Bari Catanzaro al San Nicola. I galletti erano riusciti ad andare in vantaggio grazie al gol di Dorval al trentesimo, salvo poi venir […]. Ecco com’è andata Un gol e un punto a testa nella sfida tra Bari Catanzaro, valevole per la nona giornata di Serie B. (Calcionews24.com)

Bari-Catanzaro 1-1 - Longo : “Manca cinismo - le partite vanno chiuse” - The post Bari-Catanzaro 1-1, Longo: “Manca cinismo, le partite vanno chiuse” appeared first on SportFace. “Dobbiamo chiudere le partite, perché poi arriva un episodio e cambia le partite. Lo ha detto l’allenatore del Bari, Moreno Longo, dopo il pareggio interno contro il Catanzaro: “Non dobbiamo dimenticare che il Catanzaro è la stessa squadra che ha giocato una semifinale playoff nello scorso ... (Sportface.it)

Bari-Catanzaro 1-1 - le pagelle : Dorval e Radunovic i migliori - deludono Sibilli e Lasagna - . Il Bari ha pareggiato in casa contro il Catanzaro nell'anticipo del nono turno di Serie B. La squadra biancorossa prolunga la sua serie positiva cogliendo il settimo risultato utile di fila ma ha di che rammaricarsi per non essere riuscita a chiudere un incontro che ha dominato per larghi tratti. (Baritoday.it)