Thesocialpost.it - Emergenza a Ginostra: frane mettono in pericolo il borgo. Stromboli, dopo una frana tremore del vulcano su livelli alti

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di sabato 19 ottobre 2024), piccolodelle Isole Eolie, è in pienale piogge abbondanti che si sono abbattute sulla zona nelle ultime ore. La situazione è drammatica, conche dalla montagna hanno trascinato con sé massi, fango e detriti, causando danni ingenti alle abitazioni e alle infrastrutture. Lehanno tranciato cavi elettrici, divelto recinzioni e invaso le strade, rendendo le vie di accesso alpraticamente impraticabili. La parte bassa del villaggio risulta essere tra le zone più colpite. “Abbiamo bisogno di un intervento urgente non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno”, ha dichiarato Gianluca Giuffrè, residente di. Giuffrè ha espresso forte preoccupazione per l’impossibilità di evacuare in caso di un’eruzione del, che rappresenta una minaccia costante per l’isola.