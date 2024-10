Lucascialo.it - Russia controlla il 98,8% di Lugansk, guerra in Ucraina di fatto finita

Leggi tutta la notizia su Lucascialo.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Lainè di. Le truppe russeno il 98,8% della regione di, come affermato da Angelica Evans, specialista russa dell’American Institute for the Study of War. Dunque parliamo di un’analista americana e non una collaboratrice di un dispaccio propagandistico post-sovietico. Come si affretterebbero a liquidarlo i media mainstream occidentali. L'articoloil 98,8% diindiproviene da LE VOCI DI DENTRO.