Presentata la nuova F80 | la supercar futuristica da 36 milioni con 1200 cavalli

Lidentita.it - Presentata la nuova F80: la supercar futuristica da 3,6 milioni con 1200 cavalli

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) LaF80 è stata finalmente svelata e come previsto, si tratta di un’autentica rivoluzione nel mondo delle. Prodotta in edizione limitata e dal costo esorbitante di 3,6di euro, questa vettura si distingue non solo per il prezzo ma soprattutto per le sue prestazioni estreme e il design futuristico. Con una potenzalaF80: lada 3,6conL'Identità.