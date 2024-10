Liga 2024 2025 il Valladolid esce dalla crisi | Alaves battuto 3-1

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ile batte 3-1 in trasferta l’nell’anticipo della decima giornata di. Una sconfitta per i padroni di casa che subiscono la rimonta dopo essere passati in vantaggio al 6? con il gol di Martinez. La risposta è quasi immediata ed è affidata a Sylla che su rigore al 17? non sbaglia. Nella ripresa, al 72?, è un altro rigore, stavolta di Amallah, a regalare il sorpasso agli ospiti, che chiudono i conti quattro minuti più tardi con Anuar. L’segna al 97? con Garcia, ma è troppo tardi per sperare nella contro rimonta. Quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Luis Garcia Plaza, che è quattordicesima a 10 punti in classifica. Iltorna a sorridere dopo otto partite senza vincere. Prima di quella di oggi, l’unica vittoria risaliva infatti al 19 agosto in occasione della prima giornata.