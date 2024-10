Il dramma del calciatore Vinicius Tobias | si fa tatuare il nome della figlia pronta a nascere ma scopre che non è lui il padre

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un vero, non può essere definita diversamente la storia che ha riguardato, giocatore brasiliano ventenne attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk che ha un passato anche nel Real Madrid. Il difensore è stato, suo malgrado, protagonista di una storiaccia di gossip: si era tatuato sul corpo ildi Maitê, la sua primogenita che sarebbe nata da lì a poco concepita con la fidanzata Ingrid Lima, ormai ex, influencer molto nota in Brasile. Purtroppo ha scoperto dopo un po’ di tempo che in realtà quella bambinanon era sua, madi qualcun altro. Il tatuaggio diDa quanto rimbalzato dai siti di gossip, Ingrid Lima avrebbe concepito la bambina in occasione di una relazione extraconiugale con un altro uomo, probabilmente con un fattorino.