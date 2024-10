Gaza, giornalista di al Jazeera in coma dopo essere stato colpito da soldato israeliano (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il giornalista di al Jazeera Fadi Al-Wahidi è in coma dopo che più di una settimana fa è stato colpito al collo dal proiettile di un soldato israeliano nel nord di Gaza, mentre seguiva l'assedio delle Idf contro il campo profughi di Jabalia. Lo ha reso noto l'emittente basata nel Qatar denunciando che L'articolo Gaza, giornalista di al Jazeera in coma dopo essere stato colpito da soldato israeliano proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ildi alFadi Al-Wahidi è inche più di una settimana fa èal collo dal proiettile di unnel nord di, mentre seguiva l'assedio delle Idf contro il campo profughi di Jabalia. Lo ha reso noto l'emittente basata nel Qatar denunciando che L'articolodi alindaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

