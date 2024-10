Donnapop.it - Fedez ha una nuova fidanzata che si chiama Vittoria? Lei smentisce furiosa: «Neanche lo conosco!»

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Negli ultimi giorni si è parlato tanto delladie in tanti l’hanno identificata inAndena, ma a quanto pare non è così. A dare le prime indiscrezioni ci ha pensato Gabriele Parpiglia: il giornalista, tramite i suoi social, ha svelato chestesse vivendo una storia molto seria con una ragazza per cui aveva perso la testa. A quanto pare, però, non èAndena ladel rapper di Rozzano. A questo punto, in effetti, ci si chiede anche se sia vero che il cantante abbia sul serio unastoria d’amore oppure no. Nel frattempo si vocifera che Chiara Ferragni – che stava vivendo un idillio con l’imprenditore Silvio Campara – sia tornata single. Ma quindi,è fidanzato oppure no? A quanto pare no o, comunque, non conAndena.