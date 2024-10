Empoli-Napoli, Conte: “Stiamo lavorando e siamo all’inizio” (Di venerdì 18 ottobre 2024) In vista della sfida di campionato tra Empoli e Napoli Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Mancano due giorni alla sfida tra L'articolo Empoli-Napoli, Conte: “Stiamo lavorando e siamo all’inizio” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Empoli-Napoli, Conte: “Stiamo lavorando e siamo all’inizio” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) In vista della sfida di campionato traAntonioha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Mancano due giorni alla sfida tra L'articolo: “” proviene da ForzAzzurri.net.

DIRETTA | Empoli-Napoli - Conte : “Ho un dilemma su Kvaratskhelia e David Neres. Scudetto? Ci vuole pazienza” - Voglio portare il Napoli a costruire una squadra solida e che possa avere ogni anno l’ambizione di portare il club a lottare ogni anno. A me piace vivere la città, quando ti scoprono e ti dicono dello Scudetto, io rispondo sempre “pazienza”. David però mi fa sentire più forte e so che oggi sarebbe pronto per giocare dal primo minuto. (Calciomercato.it)

DIRETTA | Empoli-Napoli - Conte : “Troppa esaltazione. Scudetto? Pazienza. E serve un doppio titolare per ruolo” - itSarà assente Lobokta per infortunio, per lui almeno 10 giorni di stop. Questo è un percorso che non sarà rosa e fiori, i ragazzi devono saperlo. Quando le cose vanno bene è più semplice per tutti, ma so benissimo che ci saranno momenti in cui servirà essere forti di testa, cuore”. La prossima partita è contro l’Empoli, che sta mettendo in difficoltà tutti. (Calciomercato.it)

Napoli- Conte in conferenza stampa parla della gara contro l’Empoli - Conte ha parlato anche della crescita dei giocatori sotto la sua guida e l’evoluzione complessiva del gioco della squadra, che parte dalla difesa e coinvolge tutti i reparti. Antonio Conte, in preparazione alla sfida tra Napoli ed Empoli di domenica 20 ottobre, ha discusso vari temi nella conferenza stampa odierna, affrontando sia aspetti tecnici che emozionali legati alla squadra e ai tifosi. (Terzotemponapoli.com)