U S Palmese | recensione del film dei Manetti Bros – #RoFF19

(Di giovedì 17 ottobre 2024) U.S.deldei. –“Il calcio è come la danza, dovete ballare insieme”, afferma il Mister dellaalla sua squadra in U.S.. Il, presentato nella sezione Grand Public della 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma, ruota interamente attorno a questa semplice ma potente frase simbolica, che incarna il concetto chiave della storia: l’unione. I, dopo l’ultimo Diabolik, sempre presentato in questo contesto l’anno precedente, firmano un’opera che abbandona le atmosfere da fumetto d’azione per raccontare un microcosmo fatto di spontaneità, appartenenza e crescita personale. Niente più rocambolesche avventure di ladri e compagni, ma una cittadina del Sud Italia, un uomo in pensione con un sogno da realizzare, e un talento calcistico promettente.