Torna ‘GialappaShow’ con una sorpresa | Laura Pausini condurrà la prima puntata

(Adnkronos) – Un cast d'eccezione, new entry, nuove esilaranti imitazioni, e co-conduttrici a sorpresa sono gli ingredienti della quarta edizione di GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta, per otto puntate, su TV8, dal 21 ottobre, ogni lunedì alle 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su Now. Alla guida del programma confermato il Mago Forest, 'terzo incomodo' del triangolo della risata con i due Gialappi. Al suo fianco nella prima puntata, la superstar Laura Pausini, che con grande autoironia si destreggerà tra Forest e i Gialappi, e si cimenterà in un duetto epico con Annalaisa e non solo. In questa nuova edizione, due new entry nella banda del GialappaShow: Herbert Ballerina, e Giovanni Vernia che vestirà i panni di Jannik Sinner e Fabrizio Corona.

