Stalker spia una donna da dentro una siepe, arrestato dai carabinieri (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arcola, 17 ottobre 2024 – spia la sua vittima, ma viene sorpreso dai carabinieri e arrestato. Nel corso della mattinata di ieri, una pattuglia della Stazione di Arcola, durante la vigilanza effettuata nei pressi dell’abitazione di una signora vittima di stalking da parte di un uomo del posto, ha notato proprio lui all’interno della siepe che delimita la proprietà della donna, intento ad osservare la donna. A questo punto l’uomo è stato invitato ad uscire dal luogo di osservazione che si era creato ed accompagnato in caserma, dove è stato dichiarato in arresto per la violazione dell’art. 387 bis c.p.: violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, a cui era già stato sottoposto a seguito della denuncia della donna. Lanazione.it - Stalker spia una donna da dentro una siepe, arrestato dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arcola, 17 ottobre 2024 –la sua vittima, ma viene sorpreso dai. Nel corso della mattinata di ieri, una pattuglia della Stazione di Arcola, durante la vigilanza effettuata nei pressi dell’abitazione di una signora vittima di stalking da parte di un uomo del posto, ha notato proprio lui all’interno dellache delimita la proprietà della, intento ad osservare la. A questo punto l’uomo è stato invitato ad uscire dal luogo di osservazione che si era creato ed accompagnato in caserma, dove è stato dichiarato in arresto per la violazione dell’art. 387 bis c.p.: violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, a cui era già stato sottoposto a seguito della denuncia della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hacker arrestato - spiava la procura di Firenze. Aveva la password di 21 magistrati su 25 - . Grazie alle sue abilità, Miano era riuscito a copiare sui suoi dispositivi personali l’intero data-base utenti del Ministero, dal quale ha poi estrapolato le password di 46 magistrati inquirenti di stanza tra Firenze, Perugia e Torino: tra i bersagli, anche il procuratore del capoluogo toscano. Gioacchino Genchi, l’avvocato del giovane informatico, pur riconoscendo le abilità del suo ... (Lanazione.it)

Tenta di dare fuoco all'ex a Crispiano con la benzina - 48enne arrestato : aveva minacciato anche il padre - Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Crispiano, nel Tarantino, per aver cercato di dare fuoco all'ex compagna dopo averla cosparsa di benzina. (Notizie.virgilio.it)

Crispiano - accusa : ex convivente cosparsa di liquido infiammabile - arrestato 48enne Carabinieri - I militari dell’Arma, giunti immediatamente sul posto, si trovano davanti una scena da film “thriller”: la donna cosparsa di liquido infiammabile, probabilmente benzina, in preda al panico, e il padre della donna, anch’egli cosparso dello stesso liquido che, dopo una colluttazione, tenta di bloccare il 48enne affinché, con l’accendino in mano, non inneschi un incendio. (Noinotizie.it)