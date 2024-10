Spinta sui migranti e soluzioni umanitarie per Gaza. L’impegno di Meloni al consiglio Ue (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una tre giorni densa e delicata quella che ha caratterizzato il lavoro del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, impegnata nel vertice europeo con il Golfo ieri, nel consiglio europeo di oggi e nei viaggi in Medio Oriente di domani. Il minimo comun denominatore è la volontà italiana di offrire un contributo alle crisi in corso, con particolare riferimento al dossier migranti, alla guerra in Ucraina, alla questione umanitaria a Gaza e alle condizioni dei militari italiani impegnati nella missione Unifil in Libano. Kiev Al consiglio europeo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato il “piano della vittoria” e ha rinnovato il proprio appello per aderire alla Nato. Formiche.net - Spinta sui migranti e soluzioni umanitarie per Gaza. L’impegno di Meloni al consiglio Ue Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una tre giorni densa e delicata quella che ha caratterizzato il lavoro del presidente del, Giorgia, impegnata nel vertice europeo con il Golfo ieri, neleuropeo di oggi e nei viaggi in Medio Oriente di domani. Il minimo comun denominatore è la volontà italiana di offrire un contributo alle crisi in corso, con particolare riferimento al dossier, alla guerra in Ucraina, alla questione umanitaria ae alle condizioni dei militari italiani impegnati nella missione Unifil in Libano. Kiev Aleuropeo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato il “piano della vittoria” e ha rinnovato il proprio appello per aderire alla Nato.

Consiglio europeo - Meloni presenta a 11 leader il modello Italia-Albania : “Abbiamo obiettivi comuni” - I Paesi Bassi guardano “con interesse al protocollo Italia-Albania. Nella serata di ieri Meloni ha avuto un vertice a tre con Matteo Salvini e Antonio Tajani all’hotel Amigo dove alloggia. “Ho ospitato un incontro per parlare di contrasto dei flussi migratori irregolari e in particolare di soluzioni innovative, in vista del Consiglio europeo di oggi a Bruxelles”, così la premier su X parlando di ... (Secoloditalia.it)

I migranti in Albania spaccano il Consiglio Ue. No di Macron e Scholz - ma tanti con Meloni e l’Olanda punta a “fare lo stesso in Uganda” - Potrebbe trattarsi di centri di accoglienza al di fuori dell’Europa, per i quali stiamo lavorando da molti anni. “Potrebbe essere – ha detto – la cooperazione che esiste ora tra Italia e Albania. La Germania, che ha recentemente sospeso Schengen riattivato i controlli ai confini, è interessata a un sistema che consenta “di scegliere chi far entrare, ma dobbiamo attuare il sistema di asilo ... (Ilfattoquotidiano.it)

In vista del Consiglio europeo - Meloni sceglie la linea di Orbán contro quella di Draghi - Ieri alla Camera e al Senato si sono discusse le comunicazioni del Governo in vista del prossimo Consiglio europeo (17-18 ottobre) con un ordine del giorno – Ucraina, Medio Oriente, Competitività europea – in sé molto impegnativo, ma certo impossibile per un consesso che il Trattato di Lisbona aveva messo a capo alle istituzioni dell’Unione europea per definirne gli orientamenti le priorità ... (Linkiesta.it)