Lettera43.it - Milano, uomo ucciso con le forbici mentre tenta di rapinare un bar

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Undi 37 anni è statoper strada ava diun bar in viale Giovanni da Cermenate, nella periferia Sud della città. I fatti si sono verificati intorno alle 5 del mattino di giovedì 17 ottobre, quando i due titolari del locale, di origini cinesi, hanno sorpreso la vittima entrare nell’esercizio. Uno di loro, 32 anni, ha preso lee ha iniziato ad assalire il rapinatore fino a ucciderlo. Quando i soccorritori si sono recati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’hato di rubare dei Gratta e vinci Le forze dell’ordine hanno fermato il gestore del bar paninoteca e l’hanno portato in questura per interrogarlo, insieme col connazionale presente sulla scena. Secondo le prime ricostruzioni, il 37enne avrebbeto il furto insieme a un complice, poi fuggito.