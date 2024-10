La manovra da 30 miliardi piace alla Puglia solo a metà. «Però fare di più era dura» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Soddisfatti a metà. Vista l?enorme mole del debito pubblico accumulato dall?Italia, con la manovra - la terza del Governo Meloni - non si poteva fare di più. Quotidianodipuglia.it - La manovra da 30 miliardi piace alla Puglia solo a metà. «Però fare di più era dura» Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Soddisfatti a. Vista l?enorme mole del debito pubblico accumulato dall?Italia, con la- la terza del Governo Meloni - non si potevadi più.

Quota 103 - domande per la pensione sotto le 7mila : meno della metà di quelle attese in Manovra - Perché non funziona Quota 103 Si tratta di un vantaggio di poco conto se paragonato alla pensione di vecchiaia anticipata che è possibile con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (che per le donne diventano 41 anni e 10 mesi) indipendentemente dall’età anagrafica e senza nuovi adeguamenti all’aspettativa di vita, congelati dalla legge 4/2019 fino al 2026. (Quifinanza.it)

Quota 103 - domande per la pensione sotto quota 7mila : meno della metà di quelle attese in Manovra - Come funziona Quota 103 La nuova Quota 103 prevede l’uscita dal lavoro con 62 anni di età anagrafica e 41 di contributi versati. 000 contro le 17. L’uscita slitta così a 43 anni e 1 mese. Sarebbe invece penalizzante in caso di carriere che hanno visto un consistente aumento della retribuzione negli ultimi anni prima dell’uscita. (Quifinanza.it)