In calo i mutui ipotecari per le case, il rapporto dell’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle entrate (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell’ultimo anno c’è stato un significativo calo dei mutui ipotecari. E a confermarlo è il rapporto mutui ipotecari 2024, prodotto dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate. Il report, che ci permette di avere un quadro generale dei finanziamenti concessi a fronte di garanzia ipotecaria, ha analizzato i dati relativi al 2023, confermando che lo scorso anno sono stati sottoscritti circa il 25% di contratti di mutui ipotecari in meno rispetto al 2022. Inoltre, anche il capitale finanziato è diminuito. Vediamo, nel dettaglio, l’analisi fatta. I dati sui mutui ipotecari in calo Secondo il rapporto mutui ipotecari 2024, in Italia nel 2023 sono stati sottoscritti e registrati circa 330.000 atti di mutuo ipotecario, segnando un calo di quasi il 25% rispetto all’anno precedente. Le unità immobiliari ipotecate a garanzia di mutui ammontano nel 2023 a 734. Quifinanza.it - In calo i mutui ipotecari per le case, il rapporto dell’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle entrate Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell’ultimo anno c’è stato un significativodei. E a confermarlo è il2024, prodotto dall’Osservatorio del mercato. Il report, che ci permette di avere un quadro generale dei finanziamenti concessi a fronte di garanziaa, ha analizzato i dati relativi al 2023, confermando che lo scorso anno sono stati sottoscritti circa il 25% di contratti diin meno rispetto al 2022. Inoltre, anche il capitale finanziato è diminuito. Vediamo, nel dettaglio, l’analisi fatta. I dati suiinSecondo il2024, in Italia nel 2023 sono stati sottoscritti e registrati circa 330.000 atti di mutuoo, segnando undi quasi il 25% rispetto all’anno precedente. Le unità immobiliari ipotecate a garanzia diammontano nel 2023 a 734.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina : ridurra’ tassi ipotecari su mutui gia’ esistenti per abitazioni - Pechino, 24 set – (Xinhua) – La Cina ridurra’ i tassi ipotecari sui mutui gia’ esistenti per le abitazioni a un livello simile a quello dei mutui ipotecari di nuova emissione, ha dichiarato oggi Pan Gongsheng, governatore della Banca popolare cinese. La riduzione media dei tassi ipotecari per i mutui gia’ esistenti dovrebbe essere di circa 0,5 punti percentuali, ha ... (Romadailynews.it)

Cina : ridurra’ tassi ipotecari su mutui gia’ esistenti per abitazioni - Il coefficiente minimo di acconto per le prime e le seconde case sara’ unificato, e quello per le seconde case sara’ ridotto dal 25% al 15% a livello nazionale, ha dichiarato Pan. La riduzione media dei tassi ipotecari per i mutui gia’ esistenti dovrebbe essere di circa 0,5 punti percentuali, ha dichiarato Pan in una conferenza stampa. (Romadailynews.it)