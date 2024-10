In arrivo 70 nuovi operai per potenziare lo spazzamento in città (Di giovedì 17 ottobre 2024) Come annunciato a luglio con l’approvazione del Piano Economico Finanziario, MessinaServizi Bene Comune ha completato le verifiche necessarie per lo scorrimento della graduatoria dell'avviso di selezione pubblicato nel 2023. A partire dal primo novembre prossimo, saranno assunte 70 nuove unità Messinatoday.it - In arrivo 70 nuovi operai per potenziare lo spazzamento in città Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Come annunciato a luglio con l’approvazione del Piano Economico Finanziario, MessinaServizi Bene Comune ha completato le verifiche necessarie per lo scorrimento della graduatoria dell'avviso di selezione pubblicato nel 2023. A partire dal primo novembre prossimo, saranno assunte 70 nuove unità

ASTRO BOT : Nuovi livelli e Bot da salvare in arrivo - I livelli in questione sono i seguenti: 17 ottobre – Livello speedrun “Building Speed” 24 ottobre – Livello speedrun “Let it Slide” 31 ottobre – Livello speedrun “Spring-loaded Run” 7 novembre – Livello speedrun “Helium Heights” 14 novembre – Livello speedrun “Rising Heat” Come potete vedere il primo sarà disponibile da oggi, i restanti invece verranno rilasciati a ... (Gamerbrain.net)

Sicurezza a Treviso - in arrivo dieci nuovi varchi per la lettura delle targhe - Sottoscritto stamattina, mercoledì 16 ottobre, dal Prefetto di Treviso, Dr. Angelo Sidoti e dal sindaco del Comune di Treviso, Mario Conte, il Protocollo d’Intesa in materia di sicurezza urbana che, usufruendo delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo... (Trevisotoday.it)

Via libera alla Manovra 2025. Bonus da 1.000 euro per i nuovi nati - 3 - 5 miliardi in arrivo da banche e assicurazioni : ecco tutte le misure - Ci sarà l’aggiornamento catastale per chi, negli scorsi anni, ha usufruito del Superbonus 110%: i proprietari di questi immobili, dunque, devono aspettarsi un aumento delle imposte. Il governo, approvando la legge di Bilancio, intende confermare anche il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori con reddito entro i 35 mila euro e la riduzione a tre degli scaglioni Irpef. (Open.online)