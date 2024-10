Grande Fratello, la curiosità di Helena: la replica piccata di Lorenzo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Grande Fratello, Helena Prestes torna ad essere curiosa dopo il confronto tra Shaila e Lorenzo. La modella si avvicina al concorrente Grande Fratello, Helena Prestes ha preso delle distanze da Lorenzo Spolverato dopo essersi scontrata in puntata. La giovane modella continua a fare il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia da single. Tra Lorenzo ed Helena è scoppiata poche settimane fa una dolcissima intesa che purtroppo però li ha portati ad interrompere la conoscenza. Leggi anche–> Grande Fratello, aereo di coppia per Tommaso e Mariavittoria: la reazione del gieffino spiazza Ecco cosa è emerso Lorenzo chiede: “Perché sei così curiosa?”, la modella replica: “Non devo esserlo”. “Non dirò mai, che devi o non devi. Sto chiedendo, come mai sei così curiosa? Ti aspetti qualcosa?” Aggiunge e continua a chiedere Lorenzo. 361magazine.com - Grande Fratello, la curiosità di Helena: la replica piccata di Lorenzo Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024)Prestes torna ad essere curiosa dopo il confronto tra Shaila e. La modella si avvicina al concorrentePrestes ha preso delle distanze daSpolverato dopo essersi scontrata in puntata. La giovane modella continua a fare il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia da single. Traedè scoppiata poche settimane fa una dolcissima intesa che purtroppo però li ha portati ad interrompere la conoscenza. Leggi anche–>, aereo di coppia per Tommaso e Mariavittoria: la reazione del gieffino spiazza Ecco cosa è emersochiede: “Perché sei così curiosa?”, la modella: “Non devo esserlo”. “Non dirò mai, che devi o non devi. Sto chiedendo, come mai sei così curiosa? Ti aspetti qualcosa?” Aggiunge e continua a chiedere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - il faccia a faccia tra Helena e Amanda : il motivo e la svolta - Le due donne dopo il chiarimento riusciranno a ritrovare l’armonia mancata in Casa continuando a viversi questa inedita esperienza? In Nomination questa settimana ci sono: Amanda, Lorenzo, Shaila e Yulia. Amanda rivela: “Magari ho qualcosa da imparare, è come se io sento che un giorno mi abbandonerai, per quello l’ho fatto io prima”. (361magazine.com)

Grande Fratello - aereo per gli Shailenzo sorvola la Casa : la reazione di Helena Prestes non passa inosservata - Sopra la Casa del GF continuano a volare gli aerei con i messaggi per i gieffini. Tra gli ultimi anche uno per la coppia Shaila-Lorenzo. Ecco come ha reagito Helena Prestes!. (Comingsoon.it)

“Ehi - guardate lì”. Grande Fratello : Helena è in giardino - avvisa Lorenzo e Jessica e fa impazzire il pubblico - “NOI CON TE 6 LUCE #HELENERS”, si legge nel messaggio dei fan. Tanti i commenti di chi è d’accordo con Helena, che sembra molto apprezzata da una parte del pubblico. Lorenzo invece non ha reagito altrettanto bene. Ma scusa, ieri non hanno visto la puntata?”. Pamela e Jessica le danno manforte ed esprimono tutto il loro entusiasmo per l’affetto che i fan hanno mostrato alla loro amica. (Caffeinamagazine.it)