Da Google 15 milioni per la formazione sull’AI in Italia | Il Pil può crescere dell’8 per cento

Lettera43.it - Da Google 1,5 milioni per la formazione sull’AI in Italia: «Il Pil può crescere dell’8 per cento»

(Di giovedì 17 ottobre 2024), ospite all’evento AI Connect di Milano, ha annunciato che.org, il braccio filantropico del colosso di Mountain View, stanzierà 1,5di euro all’impresa social Fondo per la Repubblica Digitale. Saranno utilizzati per ladi «persone in situazione di difficoltà e vulnerabilità, offrendo loro l’opportunità di acquisire competenze preziose nell’ambito dell’AI». Non una scelta casuale, quella di, che ha commissionato uno studio a Implement Consulting Group sulle potenzialità dell’economiana. E i dati hanno evidenziato come l’, qualora adottasse l’AI generativa su larga scala, potrebbe vederil suo Pilper. Si tratta di un incremento dai 150 ai 170di euro. Lo studio: «AI in 58 perdei lavori» Ma bisognerà fare in fretta, perché ogni ritardo, secondo Big G, costerà diversiall’economiana.