Chi è Gabriele Vagnato: ex fidanzata Michela, carriera e tv

(Di giovedì 17 ottobre 2024)è stato legato per qualche tempo a una ragazza,, con la quale aveva postato anche diverse foto sui social, salvo poi chiudere la relazione per motivi che non conosciamo precisamente. Alla domanda Da quant’è che sei fidanzato con la tua attuale ragazza?ha risposto con stizza qualche tempo fa, confermando di fatto la fine della storia con, una ragazza che non apparteneva al mondo dello spettacolo e con la quale il tiktoker aveva trovato la felicità. Al termine di un evento qualche tempo fa,si è sfogato così: “Che serataccia, non si è sentito il mio dj set e Anakin mi fa domande del ca*zo”. Chi èè uno youtuber, comico e conduttore televisivo italiano conosciuto dal grande pubblico per programmi come Viva Rai2! e Generazione LOL.