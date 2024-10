"Azioni compiute in modo automatico. Poi lo sparo ha risvegliato Adriatici" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una serie di Azioni compiute in modo automatico, non controllato, come quelle dell’automobilista che deve effettuare una manovra d’emergenza per un ostacolo improvviso oppure quelle di un tennista professionista che in pochi istanti deve rispondere al colpo dell’avversario. Sono gli esempi usati da Giuseppe Sartori, docente di Neuropsicologia Forense all’Università di Padova, chiamato come consulente della difesa al processo che vede imputato Massimo Adriatici, all’epoca assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, per eccesso colposo di legittima difesa in merito alla morte di Youns El Boussetaoui, marocchino trentottenne, la sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi. Ilgiorno.it - "Azioni compiute in modo automatico. Poi lo sparo ha risvegliato Adriatici" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una serie diin, non controllato, come quelle dell’automobilista che deve effettuare una manovra d’emergenza per un ostacolo improvviso oppure quelle di un tennista professionista che in pochi istanti deve rispondere al colpo dell’avversario. Sono gli esempi usati da Giuseppe Sartori, docente di Neuropsicologia Forense all’Università di Padova, chiamato come consulente della difesa al processo che vede imputato Massimo, all’epoca assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, per eccesso colposo di legittima difesa in merito alla morte di Youns El Boussetaoui, marocchino trentottenne, la sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi.

