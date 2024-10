Quotidiano.net - Tumore al seno, il ‘mese rosa’ della prevenzione: 5 consigli per rimanere in salute

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ottobre è per antonomasia ilRosaper ilal’. Numerose associazioni che si battono per sostenere la ricerca e lacontro i tumori, quelli specificatamente femminili, ma non solo, promuovono dunque campagne di sensibilizzazione. In particolare Lilt, Lega Italiana Lotta Tumori, ha stilato 5utili per prevenire ilalal, ottobre è il mese: cosa succede in Italia Cinqueper laEffettuare regolarmente l’autopalpazione: l’autopalpazione è lo strumento letteralmente a portata di mano per conoscere meglio il proprio. La sola autopalpazione non basta, ma se eseguita regolarmente, permette di notare qualsiasi cambiamento rispetto alla fisionomia di base dele a ridurre quindi il rischio di ricevere una diagnosi diin fase avanzata.