Scopre di avere la malattia del vampiro | L' aglio mi uccide Ecco cos’è la porfiria | i sintomi e le cause

Da più di 30 anni vive come Dracula e ora vuole farlo sapere a tutti. E' la storia di Phoenix Nightingale , 32 anni e mamma di due bimbi, che dopo anni di attacchi di vomito , crisi neurologiche e di ricoveri ha scoperto che la causa principale è nell' aglio , e che per lei potrebbe rivelarsi addirittura fatale. Ma non si tratta di una semplice allergia : la malattia di cui soffre - la « porfiria

