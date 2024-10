Presentazione della nuova stagione sciistica 2024/25 a Napoli: eventi e iniziative del comitato campano-pugliese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La stagione sciistica 2024/25 si avvicina e Napoli si prepara a una grande inaugurazione. Sabato 19 ottobre, alle ore 16.00, si svolgerà una Presentazione presso l’Auditorium “Porta del Parco”, situato in Via Diocleziano n. 341. L’evento, organizzato dal comitato campano-pugliese della Federazione Italiana Sport Invernali, promette di coinvolgere oltre 4000 iscritti provenienti da Campania, Puglia e anche Abruzzo. Durante l’incontro verranno illustrate le novità , i progetti futuri e saranno premiati atleti di spicco. Bilancio e progetti futuri In apertura dell’incontro, il presidente Antonio Barulli presenterà un resoconto dettagliato della scorsa stagione. L’obiettivo è analizzare i successi ottenuti e le aree di miglioramento, fornendo così uno spunto per l’avvio di nuove iniziative. Gaeta.it - Presentazione della nuova stagione sciistica 2024/25 a Napoli: eventi e iniziative del comitato campano-pugliese Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La/25 si avvicina esi prepara a una grande inaugurazione. Sabato 19 ottobre, alle ore 16.00, si svolgerà unapresso l’Auditorium “Porta del Parco”, situato in Via Diocleziano n. 341. L’evento, organizzato dalFederazione Italiana Sport Invernali, promette di coinvolgere oltre 4000 iscritti provenienti da Campania, Puglia e anche Abruzzo. Durante l’incontro verranno illustrate le novità , i progetti futuri e saranno premiati atleti di spicco. Bilancio e progetti futuri In apertura dell’incontro, il presidente Antonio Barulli presenterà un resoconto dettagliatoscorsa. L’obiettivo è analizzare i successi ottenuti e le aree di miglioramento, fornendo così uno spunto per l’avvio di nuove

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

“Altavilla in scena tra teatro e note” : la presentazione della nuova stagione teatrale al Circolo della Stampa - Il cartellone “Altavilla in scena tra teatro e note”, che si arricchisce della direzione artistica del Maestro Rino Villani con l’Associazione Culturale da lui fondata. Il teatro comunale “Alfredo Sardone” di Altavilla Irpina è pronto a riaprire le sue porte per la stagione teatrale 2024-2025. (Avellinotoday.it)

Volley A2 - per Brescia è la stagione 11 : presentazione ufficiale - Insieme per dare il via, insieme, alla stagione in A2 numero 11. Ospiti dell’amministrazione comunale, la Pallavolo Brescia si è presentata in Loggia nel pomeriggio di martedì 1 ottobre per il battesimo della stagione 2024/2025 che parte domenica in casa contro Cuneo al nuovo orario delle 17.30... (Bresciatoday.it)

Volley A2 - per Brescia è la stagione 11 : presentazione ufficiale - Insieme per dare il via, insieme, alla stagione in A2 numero 11. Ospiti dell’amministrazione comunale, la Pallavolo Brescia si è presentata in Loggia nel pomeriggio di martedì 1 ottobre per il battesimo della stagione 2024/2025 che parte domenica in casa contro Cuneo al nuovo orario delle 17.30... (Today.it)