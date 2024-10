Premio Nobel Drew Weissman allo Spallanzani, incontro con ricercatori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 'L. Spallanzani' Irccs di Roma ha ospitato la lecture del professor Drew Weissman, vincitore del Premio Nobel per la Medicina 2023 per le scoperte che hanno reso possibile lo sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid usando la tecnologia mRna.Ad organizzare e promuovere la giornata è stata Delia Goletti, Sbircialanotizia.it - Premio Nobel Drew Weissman allo Spallanzani, incontro con ricercatori Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 'L.' Irccs di Roma ha ospitato la lecture del professor, vincitore delper la Medicina 2023 per le scoperte che hanno reso possibile lo sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid usando la tecnologia mRna.Ad organizzare e promuovere la giornata è stata Delia Goletti,

Premio Nobel Drew Weissman allo Spallanzani - incontro con ricercatori - A margine dell'incontro, ai microfoni dello Spallanzani, Weissman ha dichiarato: “La tecnologia basata sull'mRna è una piattaforma che si presta a tantissimi utilizzi e che, quindi, cambierà la medicina radicalmente: stiamo studiando nuove terapie, ad esempio, per evitare il processo di fibrosi in cuori che hanno subito un infarto. (Iltempo.it)

