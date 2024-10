Mattarella a Parma per celebrare 90 anni Consorzio Parmigiano Reggiano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Parma (ITALPRESS) – Parma si appresta ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una grande festa per celebrare i primi 90 anni del Consorzio del Parmigiano Reggiano, la dop più amata dagli italiani che alimenta consumi per oltre 3 miliardi di euro all’anno, con 292 caseifici produttori, oltre 2.100 allevatori e conferenti latte, e una filiera produttiva che coinvolge oltre 50.000 persone. Per l’occasione, al Teatro Regio di Parma verranno presentati due importanti progetti che saranno punti di riferimento per il futuro del Consorzio: l’Archivio storico digitale e la nuova Identità sonora del Parmigiano Reggiano. Al Presidente della Repubblica verrà conferito uno speciale riconoscimento. L’evento si concluderà con una cena presso il Complesso Monumentale della Pilotta. tvi/red Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Mattarella a Parma per celebrare 90 anni Consorzio Parmigiano Reggiano Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)(ITALPRESS) –si appresta ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio. Una grande festa peri primi 90deldel, la dop più amata dagli italiani che alimenta consumi per oltre 3 miliardi di euro all’anno, con 292 caseifici produttori, oltre 2.100 allevatori e conferenti latte, e una filiera produttiva che coinvolge oltre 50.000 persone. Per l’occasione, al Teatro Regio diverranno presentati due importanti progetti che saranno punti di riferimento per il futuro del: l’Archivio storico digitale e la nuova Identità sonora del. Al Presidente della Repubblica verrà conferito uno speciale riconoscimento. L’evento si concluderà con una cena presso il Complesso Monumentale della Pilotta. tvi/red Unlimited News - Notizie dal mondo

Mattarella a Parma per festeggiare 90 anni di Parmigiano Reggiano - Ma è anche un’occasione per presentare due progetti che saranno punti di riferimento per il futuro del Consorzio: “l’Archivio storico digitale” e la nuova “Identità sonora” del Parmigiano Reggiano. (askanews) – Il presidente della Repubblica è arrivato nel tardo pomeriggio a Parma per partecipare alla cerimonia per il novantesimo della fondazione del Consorzio del Parmigiano Reggiano. (Ildenaro.it)

Mattarella a Parma per festeggiare 90 anni di Parmigiano Reggiano - Il presidente della Repubblica è arrivato nel tardo pomeriggio a Parma per partecipare alla cerimonia per il novantesimo della fondazione del Consorzio del Parmigiano Reggiano. . . Sergio Mattarella ha raggiunto il Teatro Regio dove ad accoglierlo, oltre alle autorità locali, c'era il presidente del. (Parmatoday.it)

Sergio Mattarella celebra i 90 anni del Parmigiano Reggiano al Teatro Regio di Parma - Il Parmigiano Reggiano si colloca così come simbolo di resistenza e continuità di una tradizione che continua a essere apprezzata in tutto il mondo, conferendo all’Italia un posto d’onore nel panorama gastronomico internazionale. Facebook WhatsApp Twitter Il Teatro Regio di Parma ha ospitato una cerimonia straordinaria per celebrare il novantesimo anniversario del Consorzio del Parmigiano ... (Gaeta.it)