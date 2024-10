Ex direttore amministrativo del Galli, ammissioni e scuse nell’interrogatorio di garanzia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) IN TRIBUNALE. Ha risposto al gip leggendo delle dichiarazioni spontanee: ha ammesso alcuni addebiti e si è scusato. Ecodibergamo.it - Ex direttore amministrativo del Galli, ammissioni e scuse nell’interrogatorio di garanzia Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) IN TRIBUNALE. Ha risposto al gip leggendo delle dichiarazioni spontanee: ha ammesso alcuni addebiti e si è scusato.

