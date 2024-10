Cresce il collegamento tra studenti e imprese: il Career Day di Tor Vergata registra oltre 900 iscrizioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Università di Roma Tor Vergata ha recentemente ospitato la diciassettesima edizione del Career Day Campus&Leaders&Talents, un’iniziativa centrale nel percorso di accompagnamento dei giovani nel mondo del lavoro. Quest’anno, più di 900 studenti si sono iscritti all’evento, segnando un aumento significativo rispetto alle edizioni precedenti. Questo risultato sottolinea l’importanza di creare opportunità di contatto tra le imprese e gli studenti universitari, in un contesto in continua evoluzione. Il messaggio del rettore Nathan Levialdi Ghiron Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’Università di Tor Vergata, ha espresso grande soddisfazione per l’affluenza ai colloqui, evidenziando come l’interazione tra il mondo accademico e quello imprenditoriale sia fondamentale per la formazione dei giovani. Gaeta.it - Cresce il collegamento tra studenti e imprese: il Career Day di Tor Vergata registra oltre 900 iscrizioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Università di Roma Torha recentemente ospitato la diciassettesima edizione delDay Campus&Leaders&Talents, un’iniziativa centrale nel percorso di accompagnamento dei giovani nel mondo del lavoro. Quest’anno, più di 900si sono iscritti all’evento, segnando un aumento significativo rispetto alle edizioni precedenti. Questo risultato sottolinea l’importanza di creare opportunità di contatto tra lee gliuniversitari, in un contesto in continua evoluzione. Il messaggio del rettore Nathan Levialdi Ghiron Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’Università di Tor, ha espresso grande soddisfazione per l’affluenza ai colloqui, evidenziando come l’interazione tra il mondo accademico e quello imprenditoriale sia fondamentale per la formazione dei giovani.

