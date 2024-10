Ascolti tv ‘Temptation Island’ domina prima serata con 231%

Ascolti tv, ‘Temptation Island’ domina prima serata con 23,1% (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La penultima puntata di 'Temptation Island' su Canale 5 vince la prima serata con 3.244.000 di spettatori e il 23,1% di share. Segue Rai 1 con il film 'House of Gucci' con 1.894.000 di spettatori e l'11,9% di share. Terzo posto per La7 con il programma 'DiMartedì' di Giovanni Floris che ha ottenuto Ascolti tv, ‘Temptation Island’ domina prima serata con 23,1% L'Identità. Lidentita.it - Ascolti tv, ‘Temptation Island’ domina prima serata con 23,1% Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La penultima puntata di 'Temptation Island' su Canale 5 vince lacon 3.244.000 di spettatori e il 23,1% di share. Segue Rai 1 con il film 'House of Gucci' con 1.894.000 di spettatori e l'11,9% di share. Terzo posto per La7 con il programma 'DiMartedì' di Giovanni Floris che ha ottenutotv,con 23,1% L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv - ‘Temptation Island’ domina prima serata con 23 - 1% - 000 di spettatori e l'11,9% di share. 244. 000 di spettatori e il 23,1% di share. Segue Rai 1 con il film 'House of Gucci' con 1. (Adnkronos) – La penultima puntata di 'Temptation Island' su Canale 5 vince la prima serata con 3. Terzo posto per La7 con il programma 'DiMartedì' di Giovanni Floris che ha ottenuto […]. (Periodicodaily.com)

Ascolti tv - ‘Temptation Island’ domina prima serata con 23 - 1% - Segue Rai 1 con il film 'House of Gucci' con 1. 000 di spettatori e l'11,9% di […]. 894. Segue Rai 1 con il film 'House of Gucci' con 1. 000 di spettatori e l'11,9% di share La penultima puntata di 'Temptation Island' su Canale 5 vince la prima serata con 3. 244. 894. 000 di spettatori e il 23,1% di share. (Sbircialanotizia.it)

Don Matteo 14 dal 17 ottobre in prima serata su Rai 1 - Ma, da quando Vittoria l’ha lasciato, Diego si è scoperto fragile e ora è a Spoleto per recuperare il rapporto con lei. Ora sta per sposare Egidio, conosciuto da pochi mesi e grazie al quale ha trovato tutto quello che Diego non le aveva dato: emotività, conforto, empatia. Nonostante questa rivalità, Giulia arriverà a provare una certa empatia per quest’uomo apparentemente così severo, ma in ... (Cinefilos.it)