Addio dopo mezzo secolo Chiude il negozio di casalinghi in via Aquileia | Un pezzo della mia vita

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Siun’epoca che ha segnato intere generazioni di ravennati residenti nel quartiere. Prima in via Lanciani, poi in vianella zona tra via Trieste e via Tommaso Gulli i ’’ di Pierina prima, di Luciana poi, hanno permesso a tante famigliezona di arredare la loro casa nel senso più ampio possibile. Ma da fine anno la doppia vetrina al 48 e al 50 di viaresterà chiusa, o meglio i due negozi collegati riapriranno nel 2025 ma con altri protagonisti. "Sono andata in pensione a febbraio – spiega Luciana Braschi, unatutta da raccontare – e ora è venuto il momento di salutare: l’età avanza, le sei ernie incombono e i centri commerciali avanzano. Scherzi a parte abbiamo ancora molto lavoro e la nostra fedele, ma anche nuova, clientela, però è venuto il momento di riposarsi".