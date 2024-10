Supplenze brevi e saltuarie: in arrivo la circolare operativa per le scuole sulla gestione dei contratti. Il Ministero garantisce maggiore puntualità nei pagamenti (Di martedì 15 ottobre 2024) maggiore efficienza e trasparenza nella gestione delle Supplenze brevi e saltuarie. Questo l'obiettivo della bozza di circolare presentata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito il 15 ottobre, recante l'oggetto "Misure per il monitoraggio dei contratti per supplenza brevi e saltuarie - indicazioni operative". L'articolo Supplenze brevi e saltuarie: in arrivo la circolare operativa per le scuole sulla gestione dei contratti. Il Ministero garantisce maggiore puntualità nei pagamenti . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024)efficienza e trasparenza nelladelle. Questo l'obiettivo della bozza dipresentata daldell'Istruzione e del Merito il 15 ottobre, recante l'oggetto "Misure per il monitoraggio deiper supplenza- indicazioni operative". L'articolo: inlaper ledei. Ilnei

