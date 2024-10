Ilgiorno.it - Stewart Copeland alla TAM: "Le mie liti rock con Sting. E l’orgoglio di portare l’opera nella terra di Puccini..."

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Proporre una mia opera in Italia è stato come andarmene a suonare il blues a New Orleans o il jazz a Chicago", raccontaa proposito di “The witches seed”, storia di streghe della Val d’Ossola replicata a fine maggio agli Arcimboldi con la partecipazione di Irene Grandi. "Mettere in scena un lavoro del generedim’ha fatto sentire estremamente umile e orgoglioso". Ma, a distanza di pochi mesi da quell’evento, il batterista dei Police tornaBicocca per salire lui stesso in scena il 18 ottobre con quel “Police Deranged for Orchestra“ che lo vede rileggere in chiave orchestrale le hit che hanno fatto l’epopea del suo sodalizio coned Andy Summers. Una scelta che, superato il timore "di ritrovarmi inseguito dai fans dei Police coi forconi" rivendica a pieno titolo.