Spending review: un altro taglio da 3 miliardi, sono stati già colpiti poveri e pensionati (Di martedì 15 ottobre 2024) Non sono stati in molti a ricordare il fatto che anche l'anno scorso il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha finto di fare la «parte del cattivo» con i ministeri

Chi sono gli immigrati sulla nave "Libra" che fa rotta sull'Albania : dove sono stati intercettati - In fase di imbarco, come da protocollo, è stato effettuato lo screening dei requisiti: in Albania possono essere condotti infatti solo soggetti "non vulnerabili" (quindi non minori, minori non accompagnati, donne, anziani, disabili, etc) e provenienti da Paesi "sicuri". Al termine delle procedure chi avrà avuto il riconoscimento della protezione sarà trasportato in Italia, dove potrà richiedere ... (Liberoquotidiano.it)

Rozzano : perché i genitori di Daniele Rezza (anche se l’hanno “aiutato”) non sono stati indagati - Proprio per la “sovraesposizione mediatica” è stata disposta nei loro confronti una vigilanza attiva radiocollegata, una forma di tutela più leggera della scorta. Il servizio di vigilanza attiva, la Vgr, dovrà essere ratificata dal Comitato per l’ordine e la sicurezza della Prefettura di Milano. La giurisprudenza Non punibilità che vale, quindi, per i reati come quelli di favoreggiamento ... (Ilgiorno.it)

Daron Acemoglu - Simon Johnson e James A. Robinson sono stati premiati per i loro studi sulla comprensione delle differenze di prosperità tra Paesi. - (askanews) – Il premio Nobel per l’Economia 2024 è stato assegnato congiuntamente a Daron Acemoglu, turco naturalizzato americano, Simon Johnson, britannico-statunitense e James A. Milano, 14 ott. L’unico italiano a ricevere questa onorificenza è stato Franco Modigliani, nel 1985. . Tutti e tre insegnano presso università negli Stati Uniti. (Iodonna.it)