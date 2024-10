Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis verso il divorzio: ecco la data ufficiale, gli ultimi retroscena (Di martedì 15 ottobre 2024) Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis verso il divorzio dopo la separazione consensuale: ecco la data ufficiale, gli ultimi retroscena sulla ex coppia. L'articolo Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis verso il divorzio: ecco la data ufficiale, gli ultimi retroscena proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis verso il divorzio: ecco la data ufficiale, gli ultimi retroscena Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di martedì 15 ottobre 2024)ildopo la separazione consensuale:la, glisulla ex coppia. L'articoloilla, gliproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

“Hai costretto Paolo Bonolis a cacciarmi da ‘Avanti un altro’ - quel programma per me era un figlio” : Marco Salvati contro Sonia Bruganelli - Notizia che Bruganelli aveva smentito a suo modo: “Auguratemi lunga vita voi di Dagospia perché mi sembra ormai di essere diventata come il grigio. Ora se sono brutta non mi fanno passare più niente“, ha spiegato la concorrente nella clip introduttiva prima della sua esibizione. Un anno dopo Salvati ha confermato la rottura, accusando l’imprenditrice di avere causato il suo allontanamento: “Cara ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ballando con le Stelle 19 - Marco Salvati svela un inaspettato retroscena su Sonia Bruganelli : “Hai costretto Paolo Bonolis a…” - Ieri sera, nel corso della terza puntata della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha incalzato nuovamente Sonia Bruganelli. Hai messo contro tutti noi che eravamo lì a sorridere insieme con te. L’ex opinionista del Grande Fratello, dunque, ha spiegato: Il fatto che mi ha dato un pochino fastidio è che una persona intelligente come Selvaggia…Io lo so che ... (Isaechia.it)

“Anche se ero brutta si facevano andare bene tutto per tenersi vicino Paolo Bonolis - ora non mi fanno passare niente” : Sonia Bruganelli a Ballando - “Divento brutta perché mi vedo brutta e non all’altezza di altre. È un mio enorme limite che sta venendo fuori, pensavo di saperla gestire e invece non l’ho gestita”. La notte non ho dormito e domenica ho capito che qualcosa non andava e sono andata a fare la lastra ed effettivamente c’era la frattura”. (Ilfattoquotidiano.it)