Ripresi i lavori nel quartiere Senzuno. Via della Repubblica chiusa al traffico (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono ufficialmente Ripresi i lavori di riqualificazione nel quartiere di Senzuno, già avviati lo scorso inverno e interrotti con l’arrivo della stagione estiva. I lavori dall’importo complessivo di quasi 8 milioni di euro, finanziati in parte grazie ai fondi Pnrr, nell’aprile 2021 ottennero la firma del progetto di fattibilità, mentre i cantieri sono stati aperti nel gennaio 2023 e proseguiti a ottobre dello stesso anno con il secondo stralcio. L’ambizioso progetto del Comune di Follonica ha l’obiettivo di riqualificare le vie principali del quartiere, via della Repubblica e via Palermo, e le vie secondarie quali via Curtatone, Goito, San Martino, Solferino, Mentana, Firenze, Arezzo, Siena, Pisa e il largo Vespucci. Ilrestodelcarlino.it - Ripresi i lavori nel quartiere Senzuno. Via della Repubblica chiusa al traffico Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono ufficialmentedi riqualificazione neldi, già avviati lo scorso inverno e interrotti con l’arrivostagione estiva. Idall’importo complessivo di quasi 8 milioni di euro, finanziati in parte grazie ai fondi Pnrr, nell’aprile 2021 ottennero la firma del progetto di fattibilità, mentre i cantieri sono stati aperti nel gennaio 2023 e proseguiti a ottobre dello stesso anno con il secondo stralcio. L’ambizioso progetto del Comune di Follonica ha l’obiettivo di riqualificare le vie principali del, viae via Palermo, e le vie secondarie quali via Curtatone, Goito, San Martino, Solferino, Mentana, Firenze, Arezzo, Siena, Pisa e il largo Vespucci.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'appello di padre Gentili in vista del Giubileo 2025 : "I lavori della basilica del Volto Santo di Manoppello vanno ripresi e ultimati" - Riprendere e completare i lavori della Basilica del Volto Santo di Manoppello ancor di più in vista dell’apertura del Giubileo 2025 che “vedrà accrescere ulteriormente i flussi di pellegrini”. A chiederlo con una nota inviata al Provveditorato interregionale opere pubbliche, come riposta... (Ilpescara.it)

Aversa - al via i lavori in via Nobel. Ripresi anche quelli in via Cirigliano - Oggi pomeriggio l’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Sagliocco, incontrerà la ditta incaricata per fare il punto della situazione, dopo che mercoledì scorso ha partecipato a un incontro in Regione per definire i dettagli finali del finanziamento di oltre due milioni di euro, […] L'articolo Aversa, al via i lavori in via Nobel. (Teleclubitalia.it)

Ripresi i lavori in piazza Alessandrini - il sindaco rassicura sulla celerità e fa il punto sul "complesso" intervento [VIDEO] - . Dopo lo stop estivo che pure si è tirato dietro critiche soprattutto da parte di Carla Tiboni, presidente della Fondazione Tiboni e dell’Associazione culturale. . Mesi di polemiche sui lavori di riqualificazione di piazza Alessandrini e del Mediamusum che ci si aspettava terminassero a metà luglio. (Ilpescara.it)