Ripartono i corsi dell’Accademia della Nunziata

(Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 –Al via domani, mercoledì 16 ottobre alle 17, le lezioni di psicologia, storia, arte, musica, cinema, ambiente e cultura a curacon il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Evento speciale giovedì 17 ottobre alle 18 con la presentazione del libro “Paolo Bonci, Edo Pierallini. La vita al serviziocomunità” L’Accademiariprende la sua attività con un’offerta diche spaziano dalla psicologia per benessere e salute all’arte, dalla storia al cinema, dall’ambiente alla cultura. Organizzati con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, le lezioni sono pensate per soddisfare l’interesse di un pubblico sia adulto che giovanile.