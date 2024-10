Pisa diventa capitale del jazz con l'Italian Jazz Conference (Di martedì 15 ottobre 2024) Pisa, 15 ottobre 2024 – Ritorna l’appuntamento con l’Italian Jazz Conference, l’evento ideato e promosso dall’associazione I-Jazz, in programma a Pisa dal 18 al 20 ottobre. Un’iniziativa - realizzata in collaborazione con Pisa Jazz e Toscana Produzione Musica, con il contributo di MIC e il patrocinio del Comune di Pisa - che punta a promuovere un nuovo concetto di cultura della società e dei territori attraverso la musica Jazz e sviluppare un’azione di rete che metta in evidenza l’importanza della musica Jazz come potente mezzo per costruire una società più equa, una migliore qualità sociale e offrire un accesso culturale inclusivo e sostenibile. Lanazione.it - Pisa diventa capitale del jazz con l'Italian Jazz Conference Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Ritorna l’appuntamento con l’, l’evento ideato e promosso dall’associazione I-, in programma adal 18 al 20 ottobre. Un’iniziativa - realizzata in collaborazione cone Toscana Produzione Musica, con il contributo di MIC e il patrocinio del Comune di- che punta a promuovere un nuovo concetto di cultura della società e dei territori attraverso la musicae sviluppare un’azione di rete che metta in evidenza l’importanza della musicacome potente mezzo per costruire una società più equa, una migliore qualità sociale e offrire un accesso culturale inclusivo e sostenibile.

